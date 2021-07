Spaanse buitenlandminister ontslaat ambtenaar die 'verantwoordelijk' was voor toelaten Ghali

De kersverse Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares heeft de ambtenaar ontslagen die verantwoordelijk was voor de ongecontroleerde aankomst van separatistenleider Brahim Ghali.

Dat meldt de Spaanse pers donderdag.

De medewerker in kwestie zou de luchtmachtbasis in Zaragoza hebben bevolen het vliegtuig waarin Ghali aankwam in Spanje niet te controleren en de bemanning en inzittenden het land binnen te laten.

De separatistenleider wordt in Spanje gezocht voor mensenrechtenschendingen maar werd eind april met open armen ontvangen om medische behandeling te ondergaan in een ziekenhuis in het Noord-Spaanse Logroño.



De Spaanse luchtmacht liet eerder in een officiële verklaring al weten niet om het paspoort van de inzittenden te hebben gevraagd op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Franse inlichtingendiensten hadden Rabat daar enkele weken daarvoor al over ingelicht.

Grensbestorming

De aanwezigheid van Ghali zorgde de afgelopen maanden voor een dieptepunt in de betrekkingen tussen Marokko en Spanje. De Spaanse onverschilligheid inzake de Marokkaanse soevereiniteit viel verkeerd in Rabat die vervolgens sprak van een "onaanvaardbare provocatie" en waarschuwde voor diplomatieke gevolgen als Spanje de gezochte mensenrechtenschender niet zou berechten.



De diplomatieke crisis bereikte een hoogtepunt en kreeg internationale aandacht nadat begin mei de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla werden bestormd door duizenden migranten.

Herstellen betrekkingen

De Spaanse pers omschrijft de berisping van de verantwoordelijke ambtenaar als een nieuwe handreiking aan Rabat die hopelijk zal leiden tot een einde aan de diplomatieke spanning tussen de twee landen.



Eerder werd het recente vertrek van de voormalige buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya al gezien als een overwinning voor de Marokkaanse diplomatie. Rabat weigerde na de Ghali-affaire nog met Gonzalez Laya in gesprek te gaan.

"Ik ben me er volledig van bewust dat het hele ministerie zeer moeilijke tijden doormaakt, aangezien we nog niet eerder getuige waren van een gezondheidscrisis die veranderde in een economische en sociale crisis", zei Albares. "We moeten samenwerken met partners en vrienden van Spanje, vooral met Marokko, onze grote vriend.".

Het Spaanse onderzoek naar de identiteitsfraude inzake Ghali wordt voorgezet.

