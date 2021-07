Zorgminister Marokko kondigt herstructurering bloedbanken aan

In Marokko wordt binnenkort een agentschap opgericht bedoeld om alle bloedbanken in het land te centraliseren.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb woensdag tijdens een virtuele regeringsvergadering.

Het nieuwe orgaan zal proberen de functie van de verschillende nationale en lokale bloedtransfusiecentra en bloedbanken die al in heel Marokko actief zijn, te centraliseren. Het nieuwe bloedagentschap is onderdeel van de grootschalige hervormingen in het Marokkaans zorgstelsel.

Het aantal bloeddonoren in Marokko is de afgelopen jaren verdubbeld en de groei van de bloeddonatievoorraden vereist de implementatie van een nieuwe centrale organisatie die garant moet staan voor blijvende toegang tot bloedvoorraden, zei Ait Taleb.



Volgens de zorgminister spelen de bloedtransfusiecentra en bloedbanken een sleutelrol bij het verlenen van vitale zorg aan patiënten en zal het nieuwe gecentraliseerde orgaan de dienstverlening optimaliseren.

Het nieuwe bloedagentschap zal worden opgericht in samenwerking met experts en universiteiten in Marokko.

© MAROKKO.NL 2021