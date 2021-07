Israëlische minister Lapid verwacht in Marokko

De Israëlische regering treft voorbereidingen voor een officiële bezoek van de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid aan Marokko.

Dat meldt de Israëlische nieuwszender I24 aan de hand van regeringsbronnen.

Het nieuws over het mogelijke bezoek van een Israëlische functionaris komt enkele weken na gesprekken in Rabat tussen Marokkaanse functionarissen en Alon Ushpiz, de algemeen directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het bezoek was bedoeld om de onderlinge banden te versterken en vond plaats na een telefoongesprek tussen Lapid en zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.





Israël en Marokko kondigden op 10 december de hervatting van de diplomatieke betrekkingen aan. Bij zijn verkiezing tot premier benadrukte Naftali Bennett zijn vastberadenheid om de banden tussen de twee landen op alle niveaus te versterken.

"Israël beschouwt Marokko als een belangrijke vriend en partner in de inspanningen om vrede en veiligheid in de regio te bevorderen", zei Bennet in juni in een dankbetuiging aan koning Mohammed VI. Het bericht was een reactie op het felicitatiebericht van de Marokkaanse koning nadat Bennet erin slaagde een nieuwe regering te vormen.

