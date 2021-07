Frankrijk scherpt inreisbeleid aan voor reizigers uit Nederland

Frankrijk scherpt het inreisbeleid aan voor reizigers uit Nederland en meerdere andere Europese landen.

Wie niet volledig is gevaccineerd heeft vanaf middernacht in de nacht van zaterdag op zondag een negatieve coronatestuitslag nodig die niet langer dan 24 uur oud is, maakte de regering bekend. De nieuwe regel gaat ook gelden voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Spanje, Portugal en Griekenland.

Niet-gevaccineerde reizigers uit Nederland kunnen nu nog volstaan met een test die uiterlijk 72 uur oud is. Om aan de testplicht te ontkomen, moeten ze aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd met een coronavaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau.

Premier Jean Castex kondigde aan dat mensen een week na hun tweede prik met de middelen van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca worden gezien als volledig gevaccineerd. Dat was eerder nog 14 dagen. Reizigers die het Nederlandse Janssen-vaccin hebben gekregen moeten 28 dagen wachten.



Reiswijzer

De aanscherping in Frankrijk is niet echt een verrassing voor de ANWB . "Nederland kleurt rood, dus je kunt aanpassingen verwachten", aldus de woordvoerster. De ANWB raadt Nederlandse vakantiegangers aan slim te plannen en goed voorbereid op reis te gaan.

De nieuwe aanscherping in Frankrijk is verwerkt op de ANWB Reiswijzer, de internetpagina waar voor populaire vakantielanden informatie over de coronamaatregelen is te vinden.



De Franse regering scherpt het beleid steeds verder aan nu het coronavirus in meerdere landen weer steeds sneller om zich heen lijkt te grijpen. Fransen hebben straks ook een zogeheten gezondheidspas nodig als ze naar openbare gelegenheden gaan. Met zo'n 'pas sanitaire' kunnen ze laten zien dat ze ingeënt, negatief getest of recent hersteld zijn van het coronavirus.

Coronakaart

Franse volwassenen hebben zo'n pas vanaf 21 juli nodig bij bijvoorbeeld grote evenementen, bioscopen en pretparken. In augustus komen ook horecazaken en winkelcentra op die lijst te staan. Nederlanders kunnen de CoronaCheck-app gebruiken om in Frankrijk aan te tonen dat ze aan de regels voldoen.



Ook andere landen besloten onlangs tot een strenger beleid voor Nederland. Dat kleurt sinds donderdag weer helemaal rood op de coronakaart van het ECDC, het Europese RIVM. In België wordt vanaf zaterdag geëist dat reizigers vanuit Nederland een negatieve coronatest laten zien als ze niet volledig zijn gevaccineerd.

Duitsland bestempelt Nederland vanaf zondag weer als risicogebied.



