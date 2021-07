Forse schade reisbranche door rode kleur op Europese coronakaart

Het snelle afbouwen van de coronamaatregelen door de Nederlandse overheid en de nieuwe situatie op de Europese coronakaart pakken volgens de reisbranche desastreus uit.

Volgens topman Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR loopt de schade in korte tijd al in de tientallen miljoenen euro's. Hij neemt het de overheid daarbij kwalijk dat Nederland weer helemaal roodgekleurd is op de coronakaart van het ECDC, het Europese RIVM.

Oostdam stelt dat zijn sector hierdoor nu veel langer coronasteun nodig heeft. "We waren hard op weg om op de coronakaart groen te kleuren. En nu staan we opeens op rood. Ik ben echt boos", aldus de branchevoorman. Het gevolg is dat andere Europese landen nu hun inreisbeleid aanscherpen en het voor Nederlanders lastiger maken om daar hun vakantie te vieren. De nieuwe maatregelen die Frankrijk zaterdag aankondigde, zijn daarvan het jongste voorbeeld.

Volgens Oostdam zoeken de Fransen daarbij de grenzen op van wat Europees is afgesproken. Nederlanders die niet volledig zijn gevaccineerd hebben vanaf middernacht in de nacht van zaterdag op zondag een negatieve coronatestuitslag nodig die niet langer dan 24 uur oud is, in plaats van 72 uur.



De ANVR-baas noemt dit een "belachelijke" maatregel, aangezien er geen overgangstermijn is meegenomen. "Je zal maar net zondag gepland hebben om te vertrekken. Dan moet je nu op het laatste moment nog een nieuwe test zien te regelen. Dit is echt een grote belemmering voor reizigers en reisorganisaties."

Overheidssteun

Sinds de besmettingsaantallen in Nederland weer flink oplopen, is er ook een hoop onrust ontstaan, geeft Oostdam aan. Afgelopen week zijn de boekingen bij reisorganisaties volgens hem ingestort. En aanbieders van pakketvakanties zouden veel verontruste telefoontjes krijgen van mensen die hun reis bijvoorbeeld willen omboeken of annuleren.



Dat laatste kan kosteloos als het reisadvies voor een land op oranje springt. Dit was bijvoorbeeld voor de Spaanse eilanden onlangs het geval. TUI en Sunweb kondigden direct aan voorlopig niet meer op Spanje te vliegen, waardoor in een klap veel vakanties niet meer doorgaan.

Het kabinet kwam onlangs al met extra steun voor de evenementensector, maar voor de reisbranche is nog geen aanvullende hulp aangekondigd. "Wij voelen ons in de kou staan. Ik gun het evenementensector omdat er veel festivals worden geannuleerd. Maar wij hebben ook duizenden geannuleerde boekingen", zegt Oostdam. Hij wil hierover een brief gaan schrijven aan de overheid en beraadt zich nog op verdere stappen.



Sowieso moet de overheidssteun volgens hem worden verlengd tot in het eerste kwartaal van 2022. Eerder kondigde het kabinet aan om per 1 oktober te willen stoppen met de steun, maar dat is in de ogen van Oostdam veel te vroeg.

Ook dringt hij er namens de ANVR op aan dat er bij reisadviezen meer rekening gehouden gaat worden met de ziekenhuisopnames en vaccinatiegraad van een land, in plaats van dat er telkens naar de hoeveelheid coronabesmettingen wordt gekeken.

