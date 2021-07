De Jonge: aantal positieve testuitslagen is gestabiliseerd

Het aantal positieve testuitslagen heeft zich gestabiliseerd, aldus demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Hij blijft nog voorzichtig, maar het cijfer stijgt niet meer, zei hij na kabinetsoverleg over corona.

Maandag zijn er volgens hem een kleine 9000 besmettingen gemeld. Dat is nog steeds een veel te hoog aantal, aldus de zorgminister.

"Dat moet naar beneden." Het aantal ziekenhuisopnames neemt ondanks de besmettingscijfers "gelukkig" niet heel hard toe, zei De Jonge. "Het onderstreept dat vaccineren werkt", zei hij. Ongeveer 85 procent van de positief geteste mensen is niet gevaccineerd.



Het Outbreak Management Team (OMT) is vrijdag bij elkaar geweest om de huidige situatie te bespreken en heeft besloten dat er geen reden is om extra maatregelen te nemen. Het kabinet neemt dat advies over. Eerder besloot het kabinet onder meer om de nachthoreca te sluiten vanwege het hoge aantal besmettingen.



Horeca

Volgens premier Mark Rutte gaat het op "te veel plekken" in de horeca echter niet goed. Daar moeten bedrijven zich beter aan de regels houden. In de horeca mogen klanten alleen zitten en op 1,5 meter afstand van elkaar. Hij riep zowel horeca als klanten op scherp te blijven op de regels. "We moeten dit met z'n allen doen."

Het kabinet overlegt dinsdag met de horeca en evenementensector om te kijken wat er is misgegaan en wat er straks vanaf 13 augustus wel weer kan. Nadat de nachthoreca eind juni was opengegaan en festivals weer mogelijk werden, nam het aantal besmettingen hard toe. Het kabinet noemde deze versoepeling later een "inschattingsfout".

Verder kwam het kabinet met een strakker advies over ventileren. Dat is al vorige week met de Tweede Kamer afgesproken, net als het advies om weer zoveel mogelijk thuis te werken. "Zorg voor voldoende frisse lucht binnen en dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca. En thuis betekent dat bijvoorbeeld zorg ervoor dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt", zei Rutte.

