Zonder afspraak een coronaprik krijgen

Op meerdere plekken in het land kunnen mensen zonder afspraak worden gevaccineerd tegen het coronavirus.

De GGD'en willen weten of mensen behoefte hebben aan "vrije inloop". Ze lopen de vaccinatielocatie binnen en registreren zich ter plekke. Als het te druk is, lopen ze wel het risico dat ze onverrichter zake naar huis moeten.

Het gaat om een proef. Op sommige plekken duurt die een week, op andere plekken langer.

Prikken zonder afspraak kan onder meer in Zwolle en Dalfsen. Daar krijgen mensen het coronavaccin van Janssen. Voor dat vaccin is maar één prik nodig. In Nijmegen kunnen mensen terecht in het Goffertstadion van voetbalclub NEC voor een prik met Janssen.



Rotterdam

In Rotterdam kunnen mensen die 25 jaar of jonger zijn zonder afspraak terecht in de Maassilo. Daar kunnen ze kiezen tussen twee vaccins, dat van Janssen en dat van Pfizer/BioNTech. Bij dat laatste middel kunnen ze ter plekke een afspraak voor de tweede prik maken.

In Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda kunnen studenten en aankomende studenten zonder afspraak een eerste prik krijgen met Pfizer/BioNTech. "Dan ben je grotendeels beschermd voordat de introductieweken beginnen", aldus GGD Hollands Midden.



In Friesland kunnen mensen binnenlopen op een prikplek in Appelscha, Dokkum, Franeker of Koudum. Dan krijgen ze de eerste inenting met Pfizer/BioNTech of Moderna. Voor de tweede prik moeten ze naar Leeuwarden, Drachten, Sneek of Heerenveen.

In de provincie Utrecht kunnen mensen zonder afspraak naar binnen op vaccinatielocaties die maar één dag in de week open zijn. Die zijn in gemeenten als Baarn, Bunschoten, IJsselstein, Leusden, Rhenen en Soest.



