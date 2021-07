Amazon sluit Israëlisch spionagesoftwarebedrijf NSO af van clouddiensten

Amazon levert geen clouddiensten meer aan het Israëlische bedrijf NSO.

Het Amerikaanse techbedrijf heeft dat aan verschillende media laten weten nadat bekend was geworden dat via diensten van NSO overheden van verschillende landen onder meer activisten, zakenmensen en journalisten afluisterden.

NSO maakt spyware die gebruikmaakt van kwetsbaarheden in de software waar mobiele telefoons op draaien. Het programma Pegasus, dat is verkocht aan geselecteerde overheden en opsporingsdiensten, kan via een link mobiele telefoons hacken en in het geheim e-mails, oproepen en sms-berichten opnemen.

In sommige gevallen kan het zichzelf activeren zonder dat het slachtoffer op de link klikt, schreven The Washington Post en mediapartners zoals The Guardian, Le Monde en Süddeutsche Zeitung eerder.



Inmiddels zijn 50.000 nummers bekend geworden van mensen die met de spyware werden gevolgd. Zo werd onder meer de verloofde van de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi in de gaten gehouden. Ook staan meer dan 180 journalisten van nieuwsorganisaties zoals CNN, AP, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, The Financial Times en Al Jazeera op de lijst.

NSO stelt dat het onderzoek vol fouten zit. Het bedrijf overweegt naar eigen zeggen zelfs juridische stappen. De media-organisaties hebben aangekondigd de komende dagen meer onthullingen te doen over NSO.

