Marokkaanse ambassadrice keert voorlopig niet terug naar Spanje

De Marokkaanse ambassadrice voor Spanje Karima Benyaich keert voorlopig nog niet terug naar haar werkplek in Madrid.

Dat meldt de Spaanse pers aan de hand van diplomatieke bronnen in Marokko.

De Marokkaanse ambassadrice in Spanje werd in mei teruggeroepen naar Rabat nadat een reeks diplomatieke ruzies de betrekkingen tussen de twee landen ernstig onder druk zette.

Volgens de Spaanse pers moeten eerst "verschillende kwesties worden besproken" alvorens Marokko overweegt haar hoogste diplomatieke vertegenwoordiger uit te zenden naar Spanje.



Rabat is nog steeds ontevreden over het besluit van de Spaanse regering om eerder dit jaar de omstreden Polisario-voorman Brahim Ghali te ontvangen voor ziekenhuisopname. De Spaanse justitie onderzoekt momenteel hoe Ghali destijds het land in was gekomen met een andere identiteit.

Ondanks het besluit van de Spaanse regering om de minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya uit haar functie te zetten is Rabat duidelijk nog steeds ontevreden met de politieke handreiking vanuit Madrid.



Behalve de Ghali-affaire is Marokko ook niet blij met de Spaanse reactie in de nasleep van het ontvangst van de omstreden seperatistenleider Ghali. Zo was Spanje de architect van een controversiële EU-resolutie waarin de Marokkaanse regering beschuldigd werd van het opzettelijk gebruiken van illegale migranten als politiek instrument tegen Spanje.

Een aantijging die Rabat herhaaldelijk stellig heeft ontkend.

