Marokko: 6 jaar cel voor Omar Radi, 1 jaar voor Imad Stitou

De rechtbank in Casablanca heeft journalist en activist Omar Radi maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.

De voormalige journalist werd in het slepende strafproces vervolgd voor spionageactiviteiten, de autoriteiten verdachten hem er van geld te hebben aangenomen van buitenlandse veiligheidsdiensten. Ook werd hij verdacht van verkrachting van een collega-journaliste.

Dezelfde rechtbank veroordeelde ook Imad Stitou voor zijn betrokkenheid bij de verkrachtingszaak. Hij kreeg een gevangenisstraf van één jaar opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Radi en Stitou moeten daarnaast een schadevergoeding betalen van respectievelijk 200.000 DH (€ 18.900) en 20.000 DH (€ 1.890).

Radi heeft alle aantijgingen altijd ontkend. Het vonnis werd maandag in de rechtszaak met veel gejoel ontvangen. Het spraakmakende strafproces ontving veel aandacht in binnen en buitenland. Critici zijn van mening dat Radi werd vervolgd vanwege zijn publicaties. Hij word door collega-journalisten gezien als gewetensgevangene die door Rabat monddood wordt gemaakt.



Radi werd in maart 2020 veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vier maanden nadat hij eind december 2019 werd gearresteerd omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de veroordeling van Hirak-activisten. In het Hirak-proces kregen 53 activisten gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3 tot 20 jaar.

Kort daarna werd hij in verband gebracht met spionageactiviteiten en werd meerdere keren opgeroepen voor verhoor. In een opmerkelijke wending werd hij maanden later gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij de verkrachtingszaak.



Radi ging in april van dit jaar in hongerstaking als reactie op zijn opmerkelijk lange voorarrest die ten tijde van zijn protestactie langer dan een jaar duurde.

De rechtelijke uitspraak in de zaak Radi komt op het moment dat de Marokkaanse autoriteiten wederom in verband worden gebracht met het bespioneren van journalisten. De Marokkaanse autoriteiten zouden daarbij gebruik maken van spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group.



Rabat ontkent de aantijgingen, net zoals ruim een jaar geleden, toen ten tijde van de arrestatie van Radi door de Marokkaanse tak van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International hetzelfde werd beweerd. Amnesty was toen echter niet in staat de aantijgingen te bewijzen, nadat Marokko daar meermaals om had verzocht.

Het vonnis komt nog geen week na de veroordeling van een andere journalist. Slimane Raissouni werd voor een zedendelict veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Beide journalisten werden gezien als onschuldige gewetensgevangenen.

Een uitgelekte geluidsopname waarin Raissouni zijn daad bekende zorgde er echter al snel voor dat er een eind kwam aan kritische tegengeluiden na het vonnis in zaak van Raissouni.

