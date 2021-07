RIVM: Aantal positieve coronatests gedaald naar bijna 7000

Het aantal positieve coronatests is dinsdag gedaald naar 6823 over het afgelopen etmaal.

Maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er over de afgelopen 24 uur 8903 (na correctie).

Ook het gemiddelde van de afgelopen week is wat omlaaggegaan. Stond dat maandag nog op 10.104, dinsdag was het aantal besmettingen per dag over de afgelopen week 9962.

In de afgelopen week waren er echter bijna 70.000 positieve tests. De week ervoor waren het er met een kleine 52.000 aanzienlijk minder.



Bevestigde coronadoden

Er zijn dinsdag vijf doden gemeld, wat niet wil zeggen dat ze ook echt in het afgelopen etmaal zijn overleden. Het totale aantal bevestigde coronadoden is nu 17.802.

Amsterdam gaat andermaal op kop met het aantal nieuw vastgestelde besmettingen, daar werden er 582 geteld. Rotterdam volgt met 367 en dan komt Breda met 222. Den Haag telde er 189 en Utrecht 136. Alleen in Utrecht stierf voor zover bekend iemand aan corona.

© ANP 2021