Ben & Jerry's stopt ijsverkoop in door Israël bezette gebieden

De Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry's stopt aan het eind van volgend jaar met de verkoop van ijs in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief in Oost-Jeruzalem.

Volgens Ben & Jerry's, dat onderdeel is van Unilever, is de verkoop in strijd met de waarden van het bedrijf.

De aankondiging is een van de meest in het oog springende acties van een groot, internationaal bedrijf tegen de Israëlische politiek om huizen te bouwen in gebieden die zijn veroverd in de oorlog van 1967. Volgens het internationaal recht gaat het om bezet Palestijns gebied.

Het gaat hier dan ook niet om ijs, maar om politiek, zegt correspondent Ties Brock. "Ben & Jerry's neemt hiermee nadrukkelijk stelling tegen de Israëlische politiek. Omdat het om een groot en internationaal bekend bedrijf gaat, ligt dat voor Israël gevoelig. Veel Israëliërs zien het als een stellingname tegen de Israëlische staat of noemen de beslissing zelfs antisemitisch, zoals ook de minister van Buitenlandse Zaken vanavond doet."



Aan de andere kant reageren Palestijnse organisaties juist enthousiast op het nieuws. Ben & Jerry's benadrukt dat het in Israël wel ijs blijft verkopen, maar dat een licensieovereenkomst met een lokale partner die ijs maakt voor de bezette gebieden niet wordt verlengd.

Israël: boycot die niet werkt

Israël bouwt ondanks internationale protesten al tientallen jaren woningen voor kolonisten in de gebieden die het in de oorlog van 1967 heeft veroverd. Op de Westelijke Jordaanoever wonen, inclusief in Oost-Jeruzalem, intussen meer dan 600.000 Israëlische kolonisten, naast ongeveer 3 miljoen Palestijnen.



De Israëlische premier Bennett noemt het besluit op Twitter "moreel verkeerd". "Er zijn veel ijsmerken, maar er is maar een Joodse staat. Ben & Jerry's heeft ervoor gekozen om zijn ijs in de markt te zetten als anti-Israël." Volgens hem zal de boycot niet werken. "Wij zullen er met volle kracht tegen vechten."

Ben & Jerry's, dat in 1978 in de staat Vermont is opgericht, spreekt zich vaker uit over maatschappelijk kwesties en de Amerikaanse politiek. Zo doneert het bedrijf geld aan anti-racismeorganisaties en aan stichtingen die zich inzetten voor gendergelijkheid en het stoppen van klimaatverandering.



In 2018, vlak voor tussentijdse verkiezingen in Amerika, veranderde Ben & Jerry's tijdelijk de naam van een bestaande ijssmaak in Pecan Resist, als protest tegen het beleid van toenmalig president Donald Trump.

Ben & Jerry's noemt geen directe aanleiding voor de ijsboycot. Vorige maand deed een groep in Vermont met de naam Vermonters for Justice een oproep aan het bedrijf om zijn "medeverantwoordelijkheid voor de Israëlische bezetting en schending van Palestijnse rechten" te beëindigen.



Een woordvoerder van de Palestijnse PLO omarmt het besluit van Ben & Jerry's om de verkoop in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever te staken. "Wij verwelkomen de beslissing van elk bedrijf om zijn werk en investeringen in Israëlische nederzettingen stop te zetten", zegt Wasel Abu Youssef.

Ben & Jerry's werd in 2000 door Unilever gekocht en heeft al die tijd een grote mate van zelfstandigheid behouden.





