Premier Tunesië ontslaat zorgminister te midden van 'catastrofale' coronagolf

De Tunesische regeringsleider Hichem Mechichi heeft dinsdag zijn Minister van Volksgezondheid Fawzi Mahdi uit zijn functie gezet.

Dat meldt de Tunesische pers dinsdag. De Minister van Sociale Zaken Mohamed Trabelsi is voorlopig aangesteld als waarnemend Minister van Volksgezondheid.

Formeel is er geen reden gegeven voor het vertrek van Mahdi maar de zorgelijke situatie rondom het coronavirus heeft daar hoogstwaarschijnlijk mee te maken.

Het Noord-Afrikaanse land wordt hard getroffen door het coronavirus en registreerde de afgelopen weken een flinke toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen waardoor het zorgsystem in het land volledig is ingestort. Het Tunesische zorgministerie sprak eerder van een "catastrofale situatie".



Het land van 12 miljoen inwoners heeft tot dusver ruim 554.000 coronagevallen en 17.800 doden geregistreerd. "We hebben moeite om zuurstof te leveren. Artsen lijden aan ongekende vermoeidheid", zei de ministeriële woordvoerster Nisaf Ben Alaya eerder deze maand.

Lichamen van overleden coronapatiënten liggen vlak naast lichamen van zieke patiënten. Mortuaria zijn overbelast en door personeelstekort ontvangen veel patiënten geen hulp. "De boot zinkt" zei Ben Alaya in een oproept aan alle Tunesiërs om zich te verenigen in de strijd tegen de pandemie.

© MAROKKO.NL 2021