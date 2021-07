NSO: Mohammed VI en Macron waren geen doelwit spyware Pegasus

De Israëlische maker van spionage-software Pegasus zegt dat onder meer koning Mohammed VI en de Franse president Emmanuel Macron nooit doelwit zijn geweest.

Dat laat het Israëlische bedrijf NSO dinsdagavond weten naar aanleiding van een recent gelekte lijst met vermeende spionagedoelwitten.

De namen van de Marokkaanse koning en het Franse staatshoofd staan op een lijst van ruim 50.000 nummers waarop de geavanceerde Israëlische spionagesoftware Pegasus kon worden losgelaten.

NSO zegt te kunnen bevestigen dat "ten minste drie namen" geen doelwit zijn en ook nooit zijn geweest van de klanten van de NSO-groep", daarbij verwijzend naar de telefoonnummers van Mohammed VI, Macron en Tedros Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).



Bovendien zouden alle Franse en Belgische functionarissen of diplomaten die op de lijst worden genoemd, "geen doelwit" van Pegasus zijn geweest.

Het bedrijf zweert er bij regelmatig te controleren hoe de spyware wordt gebruikt en dat de toegang tot het systeem wordt ontzegt aan klanten die deze misbruiken. "NSO Group zal doorgaan met het onderzoeken van alle aantijgingen van misbruik en passende maatregelen nemen", aldus de verklaring. De spyware-ontwikkelaar benadrukt dat het de klanten zijn die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de software en niet het bedrijf zelf.



Volgens NSO is de gelekte lijst van 50.000 nummers niet perse een lijst van telefoonnummers die worden gemonitord met Pegasus. "Het feit dat een nummer op deze lijst voorkomt geeft op geen enkele manier aan of dit nummer is geselecteerd voor monitoring met Pegasus".

De verklaring van NSO komt komt na de onthulling dat Pegasus door overheden wordt misbruikt om onder meer kritische journalisten, mensenrechtenactivisten en leden van de oppositie te bespioneren via geïnfecteerde smartphones.

Drijvende kracht achter het omvangrijke Pegasus-onderzoek is de organisatie Forbidden Stories in Parijs. De Franse justitie is inmiddels een onderzoek begonnen na klachten van journalisten.

© MAROKKO.NL 2021