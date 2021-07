Edward Snowden: 'Pegasus bespioneert vandaag 50.000 mensen, morgen 50 miljoen'

Volgens NSA-klokkenluider Edward Snowden zal het aantal doelwitten van spionagesoftware als Pegasus oplopen tot 50 miljoen, in plaats van de huidige 50.000.

"Het is ronduit schokkend, vooral als je weet dat het gaat om 50.000 telefoonnummers van burgers in wellicht een tiental landen. Als doelwitten zien we journalisten, regeringsfunctionarissen, oppositieleden, mensenrechtenactivisten ook.", zegt de voormalige medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA als reactie op het Pegasus Project.

De Pegasus-spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group is gebruikt bij pogingen tot en succesvolle hacks van 37 mobiele telefoons van journalisten, activisten en bedrijfsleiders over de hele wereld. Drijvende kracht achter het omvangrijke Pegasus-onderzoek is de organisatie Forbidden Stories in Parijs.

Een van de bevindingen is dat de spyware werd gebruikt om de smartphones van koning Mohammed VI en de Franse president Emannuel Macron op de korrel te nemen. Maar ook telefoonnummers van zowel de vrouw als de verloofde van de vermoorde Saudische columnist Jamal Khashoggi verschenen op een lijst van meer dan 50.000 nummers die volgens de onderzoekers mogelijke doelwitten waren voor surveillance door regeringen die Pegasus gebruiken.



"Ik vermoedde natuurlijk al langer dat de surveillancemogelijkheden werden misbruikt". Snowden zegt dat zelf eerder te hebben gezien in 2013. In juni van dat jaar verstrekte hij journalisten van The Washington Post en The Guardian geheime documenten over illegale spionageactiviteiten van de NSA.

Die praktijken gebeurden echter uitsluitend in opdracht van regeringen die grotendeels voor zichzelf werkten en zich daarbij lieten ondersteunen door commerciële aanbieders. Het had nog iets legitiems, er waren procedures aan verbonden.



Het Pegasus Project onthult volgens Snowden dat er een nieuwe markt van schadelijke software ontstaat. "Ze trekken zich niets aan van de wet, ze trekken zich niets aan van regelgeving". Ze verkopen de software aan iedereen die voor hen betrouwbaar is als klant en denken er zo mee weg te komen.

"Dit is geen probleem dat we individueel kunnen oplossen, want we hebben met een miljardenbedrijf te maken. We zullen niet veilig zijn zolang de spelregels niet veranderen.", aldus Snowden.

