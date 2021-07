Franse regering verdedigt controles vaccinbewijzen bij attracties

Bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties moeten sinds woensdag bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest.

Die maatregel ligt in Frankrijk gevoelig, maar premier Jean Castex verdedigde het beleid op televisie. Hij zei dat het bij 96 procent van de circa 18. 000 coronagevallen die eerder deze week op een dag waren vastgesteld gaat om niet-gevaccineerde mensen.

"We zitten al in de vierde golf", zei Castex bij TF1. De premier zei dat zijn regering met de aangescherpte toegangscontroles een nieuwe landelijke lockdown wil voorkomen. Waar volwassen Fransen een zogeheten gezondheidspas moeten tonen, kunnen Nederlanders bij bezoeken aan toeristische trekpleisters gebruik maken van hun CoronaCheck-app om aan te tonen dat ze aan alle regels voldoen.

Er waren onder meer controles bij het Louvre, het beroemde museum in de Franse hoofdstad. Daar vertelden medewerkers dat toeristen niet verrast waren dat ze hun vaccinatiebewijs moesten tonen. Ook bij de Eiffeltoren gold het nieuwe controlebeleid.



Wie geen bewijs van vaccinatie had meegenomen, kreeg een coronatest aangeboden. De attracties informeerden mensen ook via hun site over de noodzaak een 'vaccinatiecertificaat' mee te nemen.

Niet vlekkeloos

De invoering van de nieuwe regels verliepen niet overal vlekkeloos. Een 28-jarige vrouw vertelde in Rosny-sous-Bois bij Parijs dat ze was geweigerd bij een bioscoop. Ze had pas net haar tweede vaccindosis gehad en geldt daarmee nog niet als volledig gevaccineerd. Daar moet ze een week voor wachten. "Wat een onzin", klaagde de vrouw.



De regering wil de regels in augustus nog verder aanscherpen. Dan moeten mensen ook zo'n vaccinatiebewijs laten zien in horecazaken en sommige winkelcentra. Sommige restauranteigenaars hebben al duidelijk gemaakt er weinig voor te voelen om klanten te controleren, maar ze riskeren straks een boete als ze dat nalaten. Het gaat in eerste instantie om een bedrag van 1500 euro, maar die kan oplopen als meer overtredingen volgen.

Tegenstanders gaan ondertussen de straat op om zich te verzetten tegen het overheidsbeleid. Er deden afgelopen weekend meer dan 100.000 mensen mee aan protestacties. Zij scandeerden leuzen als "Vrijheid" en "Nee tegen de gezondheidspas". De komende dagen worden meer demonstraties verwacht.

© ANP 2021