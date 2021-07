Grote delen van Nederland donkerrood op Europese coronakaart

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel gaan van rood naar donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa.

Dat betekent dat er bijzonder veel mensen positief zijn getest in de afgelopen twee weken. Groningen stond al op het hoogste niveau en blijft daar staan.

Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland blijven op rood staan. Dat is het een na hoogste niveau. Een paar weken geleden stond Nederland grotendeels nog op groen, de gunstigste kleur, met hier en daar een oranje vlek.

De Europese gezondheidsdienst ECDC heeft donderdag de gegevens achter de kaarten bijgewerkt. Andere landen kunnen naar aanleiding van de kaart strengere regels invoeren voor Nederlandse vakantiegangers. Zo zou Duitsland kunnen besluiten dat Nederlanders alleen nog het land in komen als ze aan de grens een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien.



Vakantiebestemmingen

Ook op vakantiebestemmingen neemt het aantal coronagevallen toe. Zo zijn grote delen van Spanje van rood naar donkerrood gegaan, zoals Valencia, Mallorca en Ibiza. Catalonië had de hoogste kleur al.

Ook het Griekse eiland Kreta gaat van rood naar donkerrood. Grote delen van Frankrijk gaan van groen naar oranje, net als delen van Sicilië, Sardinië, Venetië en Rome en omstreken in Italië.



Het ECDC is de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt voor zijn kaart naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Het aantal nieuwe gevallen in Nederland is de afgelopen week weer gestegen, ook al ging dat minder snel dan de week ervoor.

Grote delen van Europa zijn groen, met hier en daar wat oranje gebieden. Dat betekent dat de corona-uitbraak er momenteel redelijk onder controle is. Voor die landen kunnen Nederlandse toeristen een gevaar zijn, omdat ze de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus kunnen invoeren.



