Macron wil snel veiligheidsberaad over vermeende 'mobieltjesspionage' door Marokko

Het gaat om een in Israël ontwikkelde softwarepakket voor hackers genaamd Pegasus.

De Franse president Macron houdt spoedberaad met zijn raad voor de nationale veiligheid over de berichten dat hoge functionarissen inclusief hijzelf zouden kunnen worden bespioneerd via 'spyware' die mobiele telefoons binnen zou dringen.

De Pegasus-spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group zou zijn gebruikt bij hacks van tientallen mobiele telefoons van journalisten, activisten en bedrijfsleiders over de hele wereld. De namen van onder meer de Marokkaanse koning en het Franse staatshoofd staan op een lijst van ruim 50.000 nummers waarop de geavanceerde Israëlische spionagesoftware Pegasus kon worden losgelaten.

Pegasus, dat is verkocht aan geselecteerde overheden en opsporingsdiensten, kan via een link mobiele telefoons hacken en in het geheim e-mails, oproepen en sms-berichten opnemen. In sommige gevallen kan het zichzelf activeren zonder dat het slachtoffer op de link klikt, aldus The Post. Het is niet bekend hoeveel telefoons op de lijst doelwit waren of werden bespioneerd, aldus de Amerikaanse krant.



Het mediaconsortium dat het onderzoek, dat geleid wordt door de in Parijs gevestigde non-profitorganisatie Forbidden Stories, heeft verricht zei dat het bewijs komt uit de telefoons via digitale forensische analyse door het beveiligingslab van Amnesty International.

Israël ontkent

NSO liet dinsdag weten te kunnen bevestigen dat "ten minste drie namen" geen doelwit zijn en ook nooit zijn geweest van de klanten van de NSO-groep", daarbij verwijzend naar de telefoonnummers van Mohammed VI, Macron en Tedros Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).



Volgens de Franse autoriteiten is er echter bewijs dat met behulp van Pegasus een poging is gedaan binnen te dringen in een telefoon van een ex-minister en naaste medewerker van Macron, François de Rugy.

Rugy heeft dinsdag Marokko om uitleg gevraagd omdat de poging zijn telefoon te hacken vanuit dat land zou zijn ondernomen. Een regeringswoordvoerder zei donderdag dat Macron deze zaak "nauwgezet volgt en heel serieus neemt".



Een anonieme medewerker zei woensdag echter tegen Franse media dat de 43-jarige president een hele reeks mobieltjes heeft die goed worden nagekeken en beveiligd en vaak worden vervangen.

Marokko heeft eerder deze week ontkend iets met de zaak te maken te hebben en heeft zowel Amnesty als Forbidden Stories gevraagd om bewijs te leveren voor de vermeende spionagepraktijken.

