Algerijnse judoka trekt zich terug om Israëliër te ontlopen

De Algerijnse judoka Fethi Nourine heeft zich na de loting teruggetrokken van de Olympische Spelen in Tokio.

Mogelijk komt hij in de tweede ronde uit tegen de Israëliër Tohar Butbul. Dat wil hij niet om politieke redenen. "Ik heb hard gewerkt om hier te komen", verklaarde Nourine voor de Algerijnse televisie.

"Ik steun echter de Palestijnen in hun conflict met Israël. Deze zaak is veel belangrijker dan mijn eigen ambities. Mijn beslissing is daarom ook definitief."

Bij de wereldkampioenschappen van 2019, ook in Tokio, trok Nourine zich om dezelfde reden ook al terug.

