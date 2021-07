Al bij vier maanden verschillen tussen armere en rijkere kinderen

Kinderen van armere ouders hebben vaak al op de leeftijd van vier maanden meer lichaamsgewicht dan kinderen van welvarender moeders en vaders.

Dat zegt onderzoeker Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics, die dit onderzocht met collega Coen van de Kraats, na een bericht in de Volkskrant.

Dat verschillen al zo vroeg te zien zijn, was nog niet bekend. Het is nog niet ernstig, zegt hij, er kan dan nog van alles aan gebeuren. Van de Kraats en Ravesteijn bestudeerden de gegevens van zo'n 153.000 kinderen geboren tussen 1998 en 2017, gekoppeld aan de inkomens van de ouders.

Een verklaring voor de vroege verschillen in gewicht heeft Ravesteijn niet, maar die zou kunnen liggen bij de keuze tussen borst- en flesvoeding en de hoeveelheid daarvan. De verschillen in gewicht verdwijnen tegen de leeftijd van twee jaar voor korte tijd grotendeels om daarna weer te groeien.



Hoe het komt dat er op tweejarige leeftijd even amper verschillen in gewicht zijn, is ook niet vastgesteld. Kinderen van twee zijn misschien zo actief "dat het niet uitmaakt wat je erin propt", denkt Ravesteijn.

Taalvaardigheid

Op de basisschool en de middelbare school hebben kinderen uit armere milieus drie tot vier keer zoveel kans op overgewicht als kinderen uit rijkere gezinnen. De oorzaak daarvan ligt in meer en verkeerd eten en minder beweging.



Ook de taalvaardigheid verschilt. Kinderen van twee jaar uit rijkere gezinnen kunnen vaker korte zinnetjes zeggen als "Mama lief" en "Ik honger". Ben je er bij een taalachterstand niet snel bij, aldus Ravesteijn, dan krijgt een kind het op de basisschool echt lastig. Een kind kan voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) krijgen om dit te voorkomen, maar daar maakt lang niet iedere ouder gebruik van.

Arme tieners hebben uiteindelijk ook drie tot vier keer meer kans op psychosociale problemen. Zo worden ze eerder boos en krijgen ze eerder ruzie.

