Voorbereidingen voor een reis door Marokko en Egypte

Route door Egypte en Marokko

Corona en reizen naar Egypte

Egypte, met zijn 3000 jaar oude geschiedenis, is een rijk en complex land. Maak bijvoorbeeld een 10-daagse rondreis door Egypte en Marokko en ervaar beide eeuwenoude wonderen en must-see steden in één reis.Overnacht in Caïro, Casablanca en Marrakech of breng een paar nachten door op een cruise op de Nijl. Lees hier welke voorbereidingen je voor Egypte moet treffen.Er vertrekken veel vluchten naar Caïro. Neem een stadstour en bezoek de piramides van Gizeh (de oudste van de oorspronkelijk zeven wereldwonderen en nog grotendeels intact) en de legendarische graftombe van Koning Toetanchamon. Maak een ritje op een kameel, kom meer te weten over dit fascinerende land in het Museum der Egyptische Oudheden of proef typisch Egyptische gerechten op de oudste markt van Caïro: Khan el-Khalili.Vanuit Caïro kun je naar Aswan vliegen. Vanuit daar stap je op een boot om de op een eiland gelegen Philae tempel, gewijd aan de godin Isis, te bezoeken en de Hoge Aswandam te bekijken.Vaar verder naar Kom Ombo en zijn zeer bijzondere tempel. Deze oud-Egyptische tempel bestaat uit twee delen; een deel is gewijd aan de valkengoed Horus en het andere deel is gewijd aan de krokodillengod Sobek.Eindig je boottocht in Luxor. Hier vind je de Vallei der Koningen, de begraafplaats van farao’s uit het Nieuwe Rijk. Alleen de oostelijke helft van de vallei is toegankelijk voor toeristen. Ook de Luxortempel mag je zeker niet missen. Deze tempel is gebouwd ter ere van de triade van Thebe: Amon Moet en Chonsoe en is een van de belangrijkste tempels uit het Oude Egypte. Het is daarnaast, met zijn 242 meter, ook een van de grootste tempels van het land. Andere belangrijke bezienswaardigheden die je hier vindt zijn de Tempel van Hatsjepsoet, de Tempel van Amon (Karnak) en de Kolossen van Memnon.Reis door naar Marokko en bezoek Casablanca. Een van de oudste buurten van deze stad is Habous, ook wel Nouvelle Medina genoemd, en hier vind je vele soeks. Aanschouw het indrukwekkende Koninklijk Paleis of het historische Mohammed V plein en haar aangrenzende park. Een ander onmisbaar gebouw is de Hassan II-moskee. Dit is een moderne grote moskee gebouwd in opdracht van koning Hassan II. Het is de grootste moskee van het land en behoort tot de 7 grootste moskeeën in de wereld. Voor meer moderne luxe gebouwen ben je in de wijk Anfa aan het juiste adres. Hier worden ook paardenraces gehouden en er ligt een spectaculaire golfbaan.In Marrakech liggen de Saaditombes uit de tijd van sultan Ahmad I al-Mansur in de late 16e eeuw en het Bahiapaleis met zijn prachtige tuinen. Ook de Marjorelletuin, een botanische tuin ontworpen door een Franse kunstenaar, is zeker een bezoek waard. Struin ’s ochtends over de markt die op het centrale plein Djemaa el Fna wordt gehouden.De overheid van Egypte heeft als een van de eerste het inreisverbod weer opgeheven. Sinds 1 juli 2020 zijn internationale vluchten weer toegestaan en wordt het e-visum voor Egypte ook weer toegekend. Er gelden echter in verband met het coronavirus wel aanvullende voorwaarden om naar Egypte te reizen . Zo heb je bijvoorbeeld een negatieve PCR-testuitslag nodig (in het Engels of Arabisch) die maximaal 72 uur voor vertrek is afgenomen door een erkend laboratorium. Bij aankomst moeten reizigers een gezondheidsverklaring (“declaration form”) invullen met daarin de gegevens over hun ziektekostenverzekering en hun verblijf in Egypte.