Israël waarnemend lid bij de Afrikaanse Unie

Israël sluit zich aan bij de Afrikaanse Unie (AU) en heeft de status gekregen van waarnemend lid.

De AU bestaat uit de 55 lidstaten van het Afrikaanse continent en heeft als doel om groei en wereldwijde economische ontwikkeling te stimuleren. Het orgaan werd officieel gelanceerd in 2002 in Durban als opvolger van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid.

"Dit is een feestdag voor de betrekkingen tussen Israël en Afrika", zei de nieuwe Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid. "Deze diplomatieke prestatie is het resultaat van consistent werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Afrikaanse Divisie en de Israëlische ambassades op het continent. Dit corrigeert de afwijking die al bijna twee decennia bestaat en is een belangrijk onderdeel van het versterken van Israëls buitenlandse betrekkingen.", aldus Lapid.

Israël onderhoudt betrekkingen met 46 landen in Afrika en heeft daarmee vergaande samenwerkingen op een groot aantal gebieden, waaronder handel en ontwikkelingshulp.



In de afgelopen jaren heeft Israël de diplomatieke banden met Tsjaad en Guinee geïntensiveerd. Ook met Marokko en Soedan zijn onlangs de betrekkingen weer hersteld als onderdeel van de door de Verenigde Staten onderhandelde Abraham-akkoorden.

Israël probeert al langer voet aan de grond te krijgen op het Afrikaanse continent om betrokken te zijn bij de totstandkoming van grote of ingrijpende beslissingen op het gebied van infrastructuur, landbouw, techniek en veiligheid.

© MAROKKO.NL 2021