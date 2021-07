China heeft al anderhalf miljard inentingen verricht

buitenland 24 jul 11:33

In China zijn al ruim anderhalf miljard inentingen verricht in de campagne tegen het coronavirus dat eind 2019 in dit land opdook.

Dit hebben de gezondheidsautoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Het land telt meer dan 1,4 miljard inwoners en heeft tot dusver nog geen 92.500 besmettingen vastgesteld. Het aantal sterfgevallen die aan het virus worden geweten, behoort met ruim 4600 gevallen tot het laagste ter wereld; circa drie overleden coronapatiënten per miljoen inwoners. Wereldwijd heeft het uit Wuhan afkomstige virus tot grote angst en draconische maatregelen geleid.

Onder de 7,9 miljard mensen is inmiddels bij 194 miljoen mensen het virus geconstateerd. Van hen hadden er 176 miljoen geen klachten of ze zijn inmiddels volledig hersteld. Het aantal sterfgevallen dat wereldwijd aan het virus wordt toegeschreven is na ruim anderhalf jaar over de vier miljoen. © ANP 2021