Biden maakt 100 miljoen dollar vrij voor Afghaanse vluchtelingen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een speciaal noodfonds voor Afghaanse vluchtelingen ingesteld, zei het Witte Huis vrijdag.

In het fonds zit 100 miljoen dollar (85 miljoen euro). Het geld dient te voorzien in "dringende en onverwachte vluchtelingenbehoeften die voortvloeien uit de situatie in Afghanistan".

Om aan dezelfde behoeften te voldoen, gaf Biden ook toestemming voor het vrijgeven van diensten en producten ter waarde van 200 miljoen dollar (170 miljoen euro) uit de voorraden van de Amerikaanse federale overheid, aldus het Witte Huis.

De terugtrekking van Amerikaanse troepen moet eind augustus voltooid zijn en heeft al geleid tot een grootschalig Taliban-offensief, dat de vrees voor een humanitaire crisis in het land doet toenemen.

