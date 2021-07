RIVM meldt 5323 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5323 positieve coronatesten geregistreerd tussen vrijdag- en zaterdagochtend.

Dat zijn er ruim duizend minder dan vrijdag, toen volgens een bijgesteld cijfer 6425 besmettingen werden gemeld.

Het aantal nieuwe besmettingen is terug op het niveau van 8 juli (5401), toen de cijfers nog snel omhoog liepen. Vorige week zaterdag meldde het RIVM nog ruim 11.076 nieuwe besmettingen.

Het zevendaags gemiddelde, dat begin deze week piekte op ruim 10.000, is nu afgenomen tot 7255 gevallen per dag. Dat zijn er nog altijd veel meer dan een paar weken geleden.



Volgens de cijfers van zaterdag zijn vier mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt. Vrijdag werden drie sterfgevallen gemeld.

Amsterdam blijft koploper met het aantal nieuwe gevallen: 355 mensen testten positief in de hoofdstad. Rotterdam volgt met 237 nieuwe besmettingen, in Den Haag kregen 167 mensen een positief testresultaat. Utrecht telde 106 nieuwe besmettingen, in Haarlem waren dat er 97.

