VN: fors meer Afghaanse burgerslachtoffers sinds aftocht Westen

buitenland 26 jul 12:35

Sinds de aftocht van internationale partners in Afghanistan in mei begon, zijn er in die maanden bijna 2.400 burgers gewond geraakt of omgekomen door de oorlog in het land.

Dat meldt VN-missie UNAMA. In totaal vielen ruim 5000 burgerslachtoffers in de eerste helft van 2021, 47 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer de helft van die slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In zes maanden kwamen 1.659 mensen om het leven en raakten 3.254 mensen gewond. Daarvan vielen er 783 doden en 1.609 gewonden in mei en juni alleen. 36 procent van al deze slachtoffers waren kinderen. De Verenigde Naties zeggen zich zorgen te maken over het hoge aantal slachtoffers en vragen de Taliban en de Afghaanse regering om een einde te maken aan het geweld. "Bescherm de Afghaanse bevolking en geef hun hoop op een betere toekomst", schrijven de VN.

Terugtrekking internationale partners

De Taliban en de Afghaanse regering zijn niet de enige verantwoordelijken voor de slachtoffers. Een kleiner deel is gedood of verwond door terreurorganisatie Islamitische Staat of door onbekende anti- en proregeringsmilities. Voor het eerst sinds de telling zijn er geen burgerslachtoffers gevallen door toedoen van de internationale militaire partners in Afghanistan. Na twee decennia hebben de meeste internationale partners, waaronder Nederland, hun troepen uit Afghanistan gehaald. De Amerikaanse terugtrekking moet eind augustus afgerond zijn. Het Pentagon verklaarde vorige week dat de terugtrekking al voor 95 procent is afgerond.

Luchtaanvallen

De Verenigde Staten hebben de afgelopen dagen nog wel luchtaanvallen uitgevoerd om Afghaanse veiligheidstroepen te helpen. Generaal Kenneth McKenzie zei dat de VS bereid zijn om hun lokale bondgenoten ook de komende weken nog op dergelijke wijze te ondersteunen. De Amerikaanse luchtaanvallen om lokale bondgenoten te steunen, stoppen volgens Amerikaanse media in principe op 31 augustus. De Afghaanse strijdkrachten moeten het daarna bij hun strijd tegen de Taliban doen met veel minder Amerikaanse ondersteuning.

De lat ligt hoog

Generaal McKenzie heeft niet helemaal uitgesloten dat in de toekomst nog wordt gebombardeerd. Hij heeft volgens The Washington Post eerder wel gezegd dat de lat daarvoor hoog ligt. Er zou bijvoorbeeld nog ingegrepen kunnen worden als extremisten aanslagen op de VS of Amerikaanse bondgenoten voorbereiden. De VS vertrekken niet helemaal uit Afghanistan. Er blijven zo'n 650 manschappen achter. Die gaan locaties bewaken als de Amerikaanse ambassade in Kabul en de internationale luchthaven van de hoofdstad. © MAROKKO.NL 2021