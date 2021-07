Israëlische toeristen met eerste directe vlucht aangekomen in Marokko

Op de luchthaven Marrakech-Menara landde zondagmiddag de eerste commerciële directe vlucht vanuit Israël.

Aan boord van het vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij IsrAir zaten ruim 100 reizigers die na ruim 6 uur vliegen vanuit Tel Aviv rond het middaguur aankwamen in Marrakech. De vlucht gebeurde een week later dan gepland.

Twee uur na aankomst van de eerste vlucht kwam een tweede directe vlucht aan vanuit Israël, luchtvaartmaatschappij El Al vervoerde ruim 100 reizigers vanuit de internationale luchthaven Ben-Gurion nabij Tel Aviv.

Op de luchthaven Menara werden de Israëlische reizigers getrakteerd op een traditioneel welkom met dadels, melk, muntthee, muziek en dans. De feestelijkheden waren een initiatief van het Marokkaanse toerisme ONMT en de nationale luchthavenautoriteit ONDA.



De twee Israëlische luchtvaartmaatschappijen zullen de directe vluchten minstens zes keer per week uitvoeren. IsrAir-CEO Gil Stav verwacht een hoge vraag naar de vliegbestemming Marrakech. De vluchten zullen deel uitmaken van vakantiepakketten die door Israëlische touroperators zullen worden aangeboden.

"Deze lijn zal bijdragen aan de ontwikkeling van toeristische en commerciële overeenkomsten tussen de twee landen", aldus Yoel Razvozov, volgens een verklaring van het bedrijf El-Al.



Een grote groep Israëlische touroperators was in april in Marokko om voorbereidingen te treffen voor de hervattingen van directe vluchten tussen Marokko en Israël gevolg van de herstelde betrekkingen tussen Rabat en Tel Aviv.

Omstreden normalisering

Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Daardoor worden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.



Israëlische luchtvaartbedrijven hopen al langer op directe vluchten met het Noord-Afrikaanse land maar door de opgeschorte betrekkingen was dat lange tijd niet mogelijk.

Tijdens religieuze seizoenen maken Joden pelgrimstochten naar Marokko en bezoeken het joods erfgoed. Vooral Marrakech, Fes, Casablanca en Essaouira zijn populair onder Israëlische toeristen.

In 2018 hebben meer dan 80.000 Israëliërs een bezoek gebracht aan Marokko. Door het gebrek aan directe vluchten tussen de twee landen zijn Israëliërs genoodzaakt via luchthavens van Turkije en Griekenland te reizen.

