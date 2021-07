EU verzoekt Madrid om betrekkingen met Rabat te herstellen

De Spaanse regering moet het herstel van de diplomatieke banden met Marokko als hoge prioriteit zien.

EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson benadrukte dat Spanje een sterk partnerschap met Marokko moet onderhouden.

Volgens Johansson is Marokko een belangrijk partnerland van de Europese Unie, met name op het gebied van migratie en grensbeheer. Met een budget van € 346 miljoen is Marokko de op één na grootste portefeuillehouder voor de migratiesamenwerking met Europa.

De Europese Commissie werkt momenteel aan het ontwerp van een nieuw multinationaal regionaal programma over migratie uit zuidelijke buurlanden. Ondanks de recente migratiecrisis in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla is de Europese commissaris van mening dat de dialoog met Marokko op alle niveaus moet worden voortgezet.



De Spaanse enclave Ceuta werd in mei overspoeld nadat in mei duizenden migranten de grensovergang bestormden. Meer dan 8.000 illegale migranten slaagden er in het Spaanse grondgebied binnen te komen. Rabat zou de bestorming van de enclave oogluikend hebben toegestaan als reactie op de aanwezigheid van separatistenleider Brahim Ghali in Spanje.

De onrust begon eind april nadat Ghali werd opgenomen in een Spaans ziekenhuis. De Spaanse verwelkoming van één van de meest prominente vijanden van Marokko was tegen het zere been van Rabat, die Madrid beticht van "disloyaliteit" en het najagen van een "selectieve partnerschap". Rabat weigerde verder met de verantwoordelijke Spaanse buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya over de kwestie te praten en riep de eigen ambassadeur terug.



De historisch slechte betrekkingen met Marokko zorgde voor veel binnenlandse kritiek op de regering van premier Pedro Sánchez. Begin juli heeft de Spaanse regeringsleider het kabinet herschikt nadat zijn ploeg de afgelopen maanden veel kritiek had gekregen. Minister van Buitenlandse Zaken González Laya moest plaatsmaken voor José Manuel Albares, de voormalige ambassadeur in Parijs.

De nieuwe buitenlandminister Albares heeft vlak na zijn aanstelling de ambtenaar ontslagen die verantwoordelijk was voor de ongecontroleerde aankomst van de militante Polisario-beweging. De Spaanse pers omschreef de berisping van de verantwoordelijke ambtenaar als een nieuwe handreiking aan Rabat die hopelijk zal leiden tot een einde aan de diplomatieke spanning tussen de twee landen.

