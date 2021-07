Aalsmeer vernoemt straat naar Peter R. de Vries

alsmeer gaat een straat vernoemen naar Peter R. de Vries. Dat heeft het college besloten, meldt de gemeente maandag.

De misdaadjournalist die op 15 juli overleed na een moordaanslag op hem een week eerder, werd op 14 november 1956 geboren in die gemeente.

De Peter R. de Vriesstraat komt bij de televisiestudio's in Aalsmeer, volgens de gemeente "een zeer passende locatie omdat hij zoveel jaren in de tv-wereld heeft gewerkt".

Op het terrein van de studio's wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd, een van de straten zal de naam van de journalist dragen.



"Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten", aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

In Aalsmeer ligt al een tegel met de naam van De Vries in de 'Walk of Fame' in de Zijdstraat.

