VS importeert weer Sahara-fosfaat uit Marokko

Onder het bewind van president Joe Biden zijn de Verenigde Staten (VS) weer begonnen met de invoer van in de Sahara gewonnen fosfaat.

Het Amerikaanse vrachtschip 'Amis Ace' is afgelopen weekend vertrokken vanuit de haven van Laâyoune op weg naar Virginia, waar het op 2 augustus zal aanmeren.

Het betreft de eerste lading fosfaaterts uit de Sahara naar de VS sinds augustus 2018. De hervatting van de fosfaatexport uit de Sahara naar de VS lijkt het gevolg van de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

Vorige week maakte het Polisario-gezinde Western Sahara Resource Watch (WSRW) bekend dat het Amerikaanse vrachtschip vanuit Philadelphia aankwam in Zuid-Marokko met LPG-gas aan boord. Volgens WSRW is nog niet geheel duidelijk wie de importeur is van de lading.



De gas-fosfaatuitwisselingen tussen Rabat en Washington zijn tot dusver nog niet veroordeeld door de leiding van het Polisario-Front, zoals dat wel het geval was met de export van fosfaaterts uit de Sahara naar Nieuw-Zeeland, Spanje of Frankrijk.

Begin deze maand maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat de Biden-regering niet zal afwijken van het standpunt van de voormalige regering. Donald Trump maakte eind december wereldkundig dat de VS een consulaat zou openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.



Gedaalde export

Het Marokkaanse fosfaatbedrijf OCP was de afgelopen jaren getuige van dalende exportcijfers voor fosfaat uit de Sahara. Schepen met fosfaat uit de Sahara werden in 2017 vastgehouden in Zuid-Afrika en Panama. Lokale rechtbanken werden gevraagd om uitspraak te doen over de wettigheid van de lading.

OCP trok zich terug uit de juridische strijd in Zuid-Afrika over de lading aan boord van het vrachtschip NM Cherry Blossom en de rechtbank in Panama oordeelde dat het niet het recht had om over de zaak te oordelen waardoor vrachtschip Ultra Innovation de reis kont voortzetten.



Het risico op gerechtelijke procedures had echter wel effect op andere zendingen. Volgens WSRW zijn er sinds 2017 geen fosfaattransporten vanuit de Sahara via Kaap de Goede Hoop of het Panamakanaal gegaan. Zendingen gaan in plaats daarvan ofwel langs Zuid-Amerika op weg naar Nieuw-Zeeland, ofwel via het Suezkanaal naar klanten in Azië.

De verkoop aan Noord-Amerika is sinds december 2018 tot stilstand gekomen. Het was daarvoor de grootste overzeese markt voor OCP, goed voor 900.000 ton in het voorgaande jaar. OCP lijkt moeite te hebben gehad om nieuwe kopers te vinden om het tekort aan te vullen.

China en India kochten in 2019 iets meer dan het jaar ervoor en er was een nieuwe klant in Brazilië die 70.400 ton kocht, maar de verkoop naar Nieuw-Zeeland daalde daarentegen met 110.000 ton.

