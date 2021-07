Marokko: 95 procent van de 65-plussers volledig gevaccineerd

Meer dan 95 procent van de 65-plussers in Marokko is volledig gevaccineerd tegen het longvirus COVID-19.

Onder 75-plussers is de vaccinatiegraad zelfs 97 procent, meldt Moulay Saïd Afif, lid van de nationale coronacommissie van het zorgministerie, aan nieuwsdienst Medias24.

De vaccinatiegraad is daarentegen lager bij jongere leeftijdscategorieën. Zo is 94 procent van de bevolking in de leeftijdscategorie 60-64 jaar volledig ingeënt en slechts 69 procent van de 40-59-jarigen.

Afif benadrukte dat het van belang blijft dat ook jongere mensen zich in laten enten tegen het coronavirus om zodoende de groepsimmuniteit te maximaliseren.



Als onderdeel van de vaccinatiecampagne is het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid onlangs begonnen met het oproepen van 30-plussers.

Marokko heeft momenteel meer dan 9,8 miljoen mensen volledig gevaccineerd. In totaal zijn in het land 21,8 miljoen prikken gezet.

