Marokkaanse graanproductie met meer dan 220% toegenomen

De productie van de drie belangrijkste granen wordt geschat op 103,2 miljoen kwintalen, een stijging van 221 procent in vergelijking met het vorige landbouwseizoen

Dat meldt het Ministerie van Landbouw maandag in een verklaring, de opbrengst is hoger dan verwacht.

De opmerkelijk hoge graanopbrengst vertegenwoordigt een toename van meer dan 63 procent in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde (63,3 kwintalen).

De graancampagne van dit jaar behoort daarmee tot de beste in het afgelopen decennium en ligt 10 procent hoger dan de gemiddelde opbrengst van de vijf beste graanseizoenen sinds 2008.



De regenval die sinds het begin van dit jaar in het noorden van het land is geregistreerd heeft gunstige omstandigheden gecreëerd om de graanteelt te versnellen. Ook de toestand van herfstgewassen is verbeterd, met name peulvruchten en suikergewassen, liet het ministerie eerder dit jaar weten.

De hoge graanproductie is het resultaat van een ingezaaid graanareaal van 4,35 miljoen hectare, slechts 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Daarvan was de vegetatieve toestand voor 75 procent "goed tot zeer goed", aldus het ministerie in dezelfde verklaring.



De landbouwcampagne 2020/21 registreerde een regenval van 291 mm op 29 april, 32% meer dan het vorige seizoen (221 mm). De neerslag was daarentegen 12 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar (332 mm). Ook de temperaturen waren relatief lager dan de niveaus die in 2020 werden bereikt.

De lage opbrengst in het vorige seizoen resulteerde in een aanzienlijke toename in de graaninvoer (49,8 procent).

