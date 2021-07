Tunesische politie valt redactie Al Jazeera binnen na ingrijpen president

De Tunesische politie is maandag het kantoor van de Arabische nieuwszender Al Jazeera in de Tunesische hoofdstad Tunis binnengevallen.

Het personeel is het gebouw uitgezet, meldt Al Jazeera.

Leden van de veiligheidstroepen die de inval deden, vroegen alle aanwezige journalisten te vertrekken, meldt Al Jazeera. De agenten zeiden volgens de zender dat zij daarvoor instructies hadden gekregen.

De "minstens tien zwaarbewapende agenten" waren niet in het bezit van een huiszoekingsbevel, aldus Al Jazeera. De reden van de inval is niet duidelijk. Al Jazeera zendt in meerdere Arabische landen uit. Het hoofdkantoor is gevestigd in Qatar.



In Tunesië is de politieke situatie gespannen na de machtsovername door president Kais Saied. Rond het parlementsgebouw is het leger ingezet, toegang tot het gebouw is geblokkeerd.

Tijdens een toespraak op de staatstelevisie kondigde de Tunesische president Kais Saied zondagavond aan de uitvoerende macht over te nemen "met de hulp" van een regering die wordt aangevoerd door een nieuwe leider. De president zei de opvolger van premier Hichem Mechichit zelf aan te zullen stellen.



Ennahdha, de grootste partij in het parlement, spreekt van een staatsgreep. De zogenaamde coup volgde nadat duizenden Tunesiërs in de hoofdstad Tunis en andere steden hadden geprotesteerd tegen de corona-aanpak van de regering. Saied maakte duidelijk dat het parlement voor dertig dagen geschorst is.

Rellen

Rondom het door het leger gebarricadeerde parlement in Tunis braken maandag rellen uit. Ennahdha had voor de afgesloten parlementsingang in de hoofdstad een protest georganiseerd. Sommige demonstranten beklommen de poort voor het parlement en riepen: "Open de deur". Aanhangers van president Saied bekogelden hen met stenen en er ontstonden opstootjes.



Sinds zijn aantreden in 2019 is Saied verwikkeld in een strijd met Mechichi en met parlementsvoorzitter Rached Ghannouchi, de leider van Ennahdha. Dat conflict zorgde er onder meer voor dat de regering niet adequaat genoeg heeft kunnen optreden tijdens de coronacrisis in het land.

Tunesië telt een van de hoogste dodenaantallen als gevolg van corona per hoofd van de bevolking ter wereld. Ook worstelt het land met de economische gevolgen van de pandemie.

In een bericht op Facebook waarschuwde Ennahdha "de revolutie te zullen beschermen". Daarmee doelt de partij op de revolutie tijdens de Arabische Lente in 2011. Tunesië geldt voor velen als het enige echte succes van die massale volksopstanden in de Arabische wereld.

