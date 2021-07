Ook Soedanese judoka afgehaakt tegen Israëliër op Olympische Spelen

Opnieuw is er een judoka afgehaakt op de Olympische Spelen vanwege een gevecht met Tohar Butbul uit Israël.

Dit keer was het de Soedanese Mohamed Abdalrasool die niet op kwam dagen voor het gevecht.

Abdalrasool was eerder wel naar de weging gekomen maar was op de dag van de wedstrijd nergens te bekennen. De International Judo Foundation gaf geen reden voor zijn afwezigheid. Ook de Soedanese autoriteiten wilden geen commentaar geven.

Een paar dagen geleden liet ook de de Algerijnse judoka Fethi Nourine weten zich terug te trekken van de Olympische Spelen. Hij zou in de tweede ronde mogelijk tegenover de Israëlische Butbul komen te staan en dat zag hij vanwege politieke redenen niet zitten.



"Ik steun de Palestijnen in hun conflict met Israël. Deze zaak is veel belangrijker dan mijn eigen ambities. Mijn beslissing is daarom ook definitief." Bij de wereldkampioenschappen van 2019, ook in Tokio, trok Nourine zich om dezelfde reden ook al terug.

In oktober 2020 besloten Israël en Soedan de betrekkingen te normaliseren. Het was het derde Arabische land in enkele maanden tijd dat als onderdeel van de door Amerika onderhandelde Abraham-akkoorden een diplomatieke relatie aanging met Israël.

