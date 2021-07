Algerije niet blij met Israëlische lidmaatschap Afrikaanse Unie

Algerije heeft zich zondag afkeurend uitgesproken over het recente besluit om Israël toe te laten tot de Afrikaanse Unie (AU).

De AU heeft Israël vorige week voor het eerst sinds 2002 als officiële waarnemer toegelaten tot de intergouvernementele vereniging van Afrikaanse landen.

In de verklaring meldde het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het omstreden besluit was genomen zonder voorafgaand overleg met de lidstaten.

De AU bestaat uit de 55 lidstaten van het Afrikaanse continent en heeft als doel om groei en wereldwijde economische ontwikkeling te stimuleren. Het orgaan werd officieel gelanceerd in 2002 in Durban als opvolger van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid.



Het toelatingsbesluit heeft volgens Algerije daarom "noch de roeping noch het vermogen om de praktijken en gedragingen van de genoemde nieuwe waarnemer te legitimeren". Volgens Algerije is de joodse staat "totaal onverenigbaar" met de waarden, principes en doelstellingen van de Afrikaanse Unie.

Opmerkelijk is wel dat in de verklaring van het Algerijnse ministerie het woord 'Israël' geen enkele keer is genoemd. De verklaring spreekt echter wel over Palestina en benadrukte dat de recente toetreding geen afbreuk zal doen aan de rechtvaardige steun van de AU aan de Palestijnse zaak.



Algerije onderhoudt geen diplomatieke betrekkingen met Israël en noemt het een "zionistische entiteit". Het Noord-Afrikaanse land heeft de afgelopen maanden in toenemende mate de groeiende ongenoegen over Israël geuit, vooral na de ondertekening van de Abraham-akkoorden in december 2020 waarin de Verenigde Staten (VS) de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara erkende op voorwaarde dat Rabat de betrekkingen met Tel Aviv zou herstellen.

Algerije beschouwt zichzelf als een verdediger van de Palestijnse zaak en heeft haar status als lidstaat in de AU gebruikt als spreekbuis voor het rechtvaardige pro-Palestijnse standpunt.



De kans dat de nieuwe waarnemersstatus van Israël in de AU enige invloed hebben op de besluitvorming van het Afrikaanse orgaan is klein; Israël onderhoudt al vaste betrekkingen met 46 Afrikaanse landen.

Marokko keerde in 2016 terug naar de AU nadat het zich in 1984 terugtrok nadat deze het lidmaatschap van het separatistische Polisario-Front had goedgekeurd onder de zelfbenoemde staat Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR).

© MAROKKO.NL 2021