Marokko: vaccinatiepas nog steeds geldig voor interstedelijk verkeer

Mensen die in het bezit zijn van een vaccinatiepas zijn vrij om te reizen tussen steden.

Dat laat de regering in Marokko weten na onduidelijkheid over de aangescherpte coronamaatregelen die sinds 23 juli in het land gelden.

Het is voor iedereen verboden om gedurende de avondklok (23.00 uur en 04.30 uur) naar buiten te gaan, ook voor houders van de vaccinatiepas.

De afgelopen dagen werden op sociale netwerken foto's en verhalen gedeeld van burgers die beweerden dat de vaccinatiepas in zijn geheel niet meer geldig zou zijn. De onduidelijkheid werd verergerd doordat niet alle leden van de gendarmerie op de hoogte bleken te zijn van de exacte coronamaatregelen. Veel reizigers ontvingen daardoor onterecht een coronaboete van 300 DH (€ 28).



Volgens de verklaring is het reizen tussen steden nog steeds mogelijk maar enkel weggelegd voor mensen die middels een vaccinatiebewijs aantoonbaar kunnen maken ingeënt te zijn tegen het coronavirus of vooraf toestemming hebben gekregen van de autoriteiten.

Voor reizigers die met de auto reizen geldt dat elke passagier een vaccinatiepas of autorisatie moet kunnen aantonen.



