VS en EU roepen Tunesië op democratie te respecteren

De Verenigde Staten en de Europese Unie roepen Tunesië op de democratie te respecteren in het land.

De Tunesische president Kais Saied heeft zijn regering naar huis gestuurd en het parlement op een zijspoor gezet. Ook heeft hij een samenscholingsverbod en een avondklok afgekondigd.

EU-buitenlandchef Josep Borrell dringt dinsdag namens de 27 lidstaten aan op "de institutionele stabiliteit zo snel mogelijk te herstellen en met name de parlementaire activiteiten te hervatten, met respect voor fundamentele rechten en met onthouding van elke vorm van geweld.".

De VS en de EU maken zich grote zorgen over de situatie in het land. Minister van Buitenland Zaken Sigrid Kaag noemt de ontwikkelingen in Tunesië "verontrustend". "Ik roep alle betrokkenen op vreedzaam te blijven", twittert ze.



De Amerikaanse minister Antony Blinken (Buitenlandse Zaken) heeft Saied maandag telefonisch gesproken. Blinken "moedigde president Saied aan zich te houden aan de principes van de democratie en mensenrechten die de basis vormen van het bestuur in Tunesië", aldus een verklaring uit Washington.

Borrell stelt dat de "democratische wortels en eerbiediging van de rechtsstaat, van de grondwet en het wetgevingskader moeten worden behouden, alert blijvend op de wensen en ambities van het Tunesische volk."



Ook de mediasituatie in Tunesië baart zorgen, nadat het kantoor van de Qatarese zender Al-Jazeera in Tunis werd gesloten. "We vragen nauwgezet respect voor de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten", aldus de Amerikanen.

In haar tweet maant Kaag "de fundamentele rechten te respecteren, waaronder de vrijheid van de pers."

© ANP 2021