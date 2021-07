RIVM: Afgelopen week bijna helft minder besmettingen, fors meer opnames

Het coronavirus verliest na een sterke opleving van enkele weken nu weer snel terrein.

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 37.343 positieve testresultaten, bijna de helft minder dan een week eerder (-46 procent).

De dalende lijn is ook duidelijk terug te zien in het reproductiegetal, dat is gezakt naar 0,80. Onder de 1 gaat het de goede kant op; dan neemt het aantal nieuwe besmettingen af. Het weekrapport bevestigt nog eens dat het aantal ziekenhuisopnames afgelopen week wel fors is gestegen.

Die toename is nog het gevolg van de explosieve groei van het aantal besmettingen aan het begin van de maand. Volgens voorlopige cijfers werden afgelopen week 538 patiënten met Covid-19 opgenomen, van wie 115 op intensivecareafdelingen. Dat zijn ruim tweeënhalf keer zoveel opnames als een week eerder werden gerapporteerd.



De grote toename van de besmettingen aan het begin van juli volgde op verregaande versoepelingen. In het nachtleven en op feestjes en festivals ontstonden grote clusters, ondanks het systeem met toegangstesten dat voor honderden miljoenen euro's is opgetuigd om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Enige tijd nadat het kabinet diverse versoepelingen terugdraaide, vooral voor het uitgaansleven, begonnen de cijfers weer te dalen. Tegelijkertijd werden ook steeds meer mensen gevaccineerd tegen het virus.



Reproductiegetal

De horeca was afgelopen week veel minder vaak de plek waar mensen die positief testten het virus vermoedelijk hadden opgelopen. Het ging nog slechts om 5,4 procent van de besmettingen waarvan de vermoedelijke setting is achterhaald door de GGD. Een week eerder was de horeca nog goed voor 15 procent van het totaal.



Ook in het buitenland hebben iets minder Nederlanders het virus opgelopen. Van de mensen die in de laatste zeven dagen positief testten, waren er 3742 recent in een ander land geweest, 10 procent minder dan de week ervoor. Spanje staat nog altijd op de eerste plaats, gevolgd door Griekenland en Frankrijk.

Het reproductiegetal stond enkele weken geleden nog op 3. Dat was een recordniveau. Voor het weekend was het volgens berekeningen van het RIVM al afgenomen tot 1,17 en is nu dus duidelijk tot onder de 1 gedaald.

Het reproductiegetal heeft overigens betrekking op de situatie van twee weken eerder, omdat recentere cijfers volgens het instituut niet betrouwbaar genoeg zijn.

