Marokko: Noodtoestand verlengd tot 10 september

De Marokkaanse regering heeft vandaag de noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de regering dinsdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand op 10 augustus te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart vorig jaar voor het eerst ingevoerd en is tot dusver 16 keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Marokko zit midden in de derde coronagolf en is de afgelopen weken getuige geweest van een toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen.



De stijging wordt toegeschreven aan de massale veronachtzaming van de coronavoorschriften en de verspreiding van de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus die samenvalt met de massale aankomst van buitenlandse toeristen voor het zomerseizoen.

Sinds 23 juli gelden in het land weer strengere coronamaatregelen. Zo zijn bijeenkomsten zoals bruiloften en begrafenissen met meer dan 10 aanwezigen niet meer toegestaan en is de maximumcapaciteit in de horeca en het openbaar vervoer weer verlaagd naar 50 procent.



De avondklok die al sinds 21 december 2020 in het land geldt blijft ook van kracht. Het is niet toegestaan om tussen 23.00 uur en 04.30 uur de deur uit te gaan. Ook is een vaccinatiebewijs nodig om tussen steden te reizen.

Met de recente aanscherping van de coronamaatregelen zijn de meeste versoepelingen die op 1 juni werden ingevoerd weer van tafel gehaald.



