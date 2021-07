Duitse denktank roept EU op om opmars Marokko in te dammen: 'snelle ontwikkeling is gevaar voor regio'

Het zeer invloedrijke Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidszaken heeft een nota gepubliceerd waarin het zich zorgelijk uit over de razendsnelle opmars van Marokko.

In een nota getiteld 'Maghreb-rivaliteit in Afrika bezuiden de Sahara: Algerije en Tunesië proberen in de voetsporen van Marokko te treden', roept het gerenommeerde instituut beleidsmakers in Berlijn en de Europese Unie (EU) op om de opmars van Marokko te beteugelen.

De denktank, die in het Duits de StiftungWissenschaftundPolitik (SWP) wordt genoemd, staat vooral bekend om de brede invloed die het sinds de oprichting in 1962 heeft gehad op de Duitse regeringen.

SWP roept de EU op om te stoppen met het steunen van de groei en economische ontwikkeling van Marokko omdat dit de opkomst van Algerije en Tunesië zou vertragen.



Volgens Isabelle Werenfels, senior beleidsadviseur voor de Midden-Oosten en Afrika (MENA) divisie bij SWP, heeft Marokko een flinke voorsprong genomen, zowel economisch als geopolitiek, ten opzichte van buurlanden in de Maghreb-regio.

De "onevenwichtige" ontwikkeling is volgens Werenfels gevaarlijk en moet worden gestopt. "Terwijl Tunesië in de vergetelheid raakt en onbelangrijk wordt, probeert Algerije haar moeilijkheden te overwinnen en Marokko in te halen en er alles aan te doen om de vooruitgang te belemmeren.", leest de memo van Werenfels.



Duitsland en de EU moeten volgens Werenfels meer doen voor het algemeen belang en "het gevoel van toenemende nutteloosheid van Algerije" dwarsbomen, de Tunesische economie versterken en de "ambities van Marokko in perspectief plaatsen" om zodoende de negatieve dynamiek van rivaliteit af te zwakken.

De publicatie van de opmerkelijke adviesnota gebeurt op het moment dat Rabat en Berlijn midden in een diplomatieke crisis verkeren. Rabat heeft begin mei haar ambassadeur in Berlijn teruggeroepen voor overleg nadat Rabat eerder al alle betrekkingen met het West-Europese land had opgeschort.



In die nasleep heeft Marokko eind mei een waterstofdeal met Duitsland tijdelijk geblokkeerd. De samenwerking met Marokko was een cruciaal onderdeel voor de groene energiedoelstellingen van de Duitse regering en viel in Berlijn niet in goed aarde.

De ambitieuze overeenkomst was onderdeel van het steunpakket vanuit Berlijn waarbij € 1,387 miljard werd vrijgemaakt voor financiële hervormingen in Marokko en noodhulp in de strijd tegen het coronavirus.



Opgeschorte betrekkingen

Marokkaanse ministeries werden begin maart in een brief van buitenlandminister Nasser Bourita verzocht om alle contacten en interacties, in welke vorm dan ook, zowel met de Duitse ambassade in Marokko als met samenwerkingsorganisaties en Duitse stichtingen, op te schorten

Marokko weigerde uitleg te geven over de opmerkelijke bevriezing van de relatie met Duitsland waardoor de Marokkaanse pers volop begon te speculeren en allerlei mogelijke redenen aandroegen voor de eenzijdige radiostilte.



Zo zou Rabat zich buitenspel gezet voelen bij de onderhandelingen over de toekomst van Libië tijdens een conferentie in Berlijn in januari vorig jaar. Ook de Duitse kritiek op het Amerikaanse standpunt over de Marokkaanse Sahara is slecht gevallen in Rabat, alsook de Duitse wapenleveranties aan Algerije die op haar beurt wapens levert aan het separatistische Polisario-Front.

Duitsland heeft onderdanen in Marokko verzocht er rekening mee te houden dat consulaire ondersteuning vanuit de Duitse ambassade in Rabat nog maar in "zeer beperkte mate" kan worden verleend.

