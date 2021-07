Marokkaanse bokser Baalla probeert tegenstander in oor te bijten

Tijdens de derde ronde van zijn achtste finale op de Olympische Spelen ging het licht even uit bij de 22-jarige Youness Baalla.

Hij probeerde zijn Nieuw-Zeelandse tegenstander David Nyika (25) in het oor te bijten, maar die kon zich nog net op tijd wegdraaien.

De scheidsrechter merkte het incident niet op en de kamp ging gewoon door. Nyika won uiteindelijk vlot op punten (5-0) en Baalla werd achteraf nog gediskwalificeerd.

In tegenstelling tot Mike Tyson bij Evander Holyfield in 1997, kon de Marokkaan niet echt een stuk afbijten. "Hij heeft waarschijnlijk alleen veel zweet geproefd. Hij kreeg geen volledige beet. Gelukkig had hij zijn gebitsbeschermer in en was ik een beetje bezweet", vertelde Nyika achteraf.

Nyika herinnerde zich ook nog dat hij op de Commonwealth Games al eens in de borst gebeten werd: "Maar komaan man, dit zijn de Olympische Spelen."



Baalla zelf reageerde nog niet op het incident, dat op sociale media wel nog een kwalijk staartje kreeg. De Marokkaan kreeg daar veel negatieve commentaren en haat over zich heen, maar kon wel rekenen op de steun van zijn 'slachtoffer'.

Nyika riep in een Instagram-post immers op om daarmee te stoppen: "In het heetst van de strijd komt het beste én het slechtste in mensen naar boven. Dat hoort bij sport. Ik heb niets dan respect voor mijn tegenstander en begrijp de frustratie die hij voelde. Neem alsjeblieft geen contact met hem op als je niks aardigs te zeggen hebt."

De woordvoerder van het Marokkaanse team in Tokio wilde geen commentaar geven. Na afloop werd Baalla alsnog bestraft. "De bokser was duidelijk van plan om in de derde ronde van het gevecht in het oor/het gezicht van zijn tegenstander te bijten", aldus de organisatoren in een verklaring.

