Duitse wielercoach onder vuur na racistische uitspraak: 'Haal die kamelendrijver in!' (video)

De hoofdcoach van het Duitse olympische wielerteam, Patrick Moster, heeft zichzelf in Tokio in flinke problemen gebracht.

Tijdens de tijdrit van de mannen moedigde hij vanuit de volgwagen zijn coureur Nikias Arndt aan met een racistische uitspraak.

De beledigende opmerking werd vastgelegd door een tv-camera waarna een storm van kritiek losbarstte. Moster ging over de schreef toen hij Arndt aanspoorde om "die kamelendrijver" in te halen.

Voor de Duitser renner waren onder anderen twee Afrikanen gestart: Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea en de Algerijn Azzedine Lagab. De tv-beelden zaten in de live-uitzending.



"Zijn uitspraken zijn onacceptabel. Na afloop van de Olympische Spelen zullen we met hem moeten spreken", zei Rudolph Scharping, topman van de Duitse wielerbond. Ook het olympisch comité van Duitsland veroordeelde de uitspraak.



Excuses

Na afloop van de tijdrit bood Moster beschaamd zijn excuses aan. "Het spijt me echt, het minste wat ik kan doen, is mijn verontschuldigingen aanbieden."

Arndt eindigde op de negentiende plaats, op 3.45 minuten van winnaar Primoz Roglic. Ook Arndt veroordeelde het verbale wangedrag van Moster. "Ik ben geschokt door het incident tijdens de olympische tijdrit en wil me duidelijk distantiëren van zijn uitspraken. Deze woorden zijn onaanvaardbaar", liet hij weten.

