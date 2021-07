Tanger krijgt kabelbaan met panoramisch uitzicht

Het noordelijke Tanger krijgt straks als eerste Marokkaanse stad een eigen kabelbaan

Dat melden de lokale autoriteiten van de havenstad dinsdagmiddag na een zitting van de gemeenteraad.

De kabelbaan wordt zo'n twee kilometer lang en zal vier belangrijke hotspots verbinden; Borj Nâam (Kasbah), Marsa, (haven van de stad Tanger), La Marina (de jachthaven) en Sour Al Maâgazine.

De kabelbaan telt straks 10 cabines die elk 10 passagiers in 7 minuten kan vervoeren en biedt een panoramisch uitzicht over de boulevard en de stad.



Het project zal in twee fasen worden uitgevoerd. Gedurende de eerste fase zal worden gewerkt aan de infrastructuur voor de secties tussen de Kasbah en Marsa. Het stuk is 1,3 kilometer lang en moet in 2024 ruim 1.000 passagiers per uur kunnen vervoeren.

De tweede fase betreft het 700 meter lange stuk tussen de jachthaven en Sour Al Maâgazine en heeft een capaciteit van ruim 2.000 passagiers per uur.

