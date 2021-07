Amnesty smeekt Marokko om Oeigoerse arrestant niet uit te leveren aan China

Amnesty International heeft de Marokkaanse regering dringend verzocht een Oeigoerse man niet uit te leveren aan de Chinese autoriteiten.

De mensenrechten-NGO beweert dat de man, die momenteel wordt vastgehouden in de buurt van Tiflet, het risico loopt te worden gemarteld als hij wordt uitgezet naar China.

De 34-jarige Idris Hasan werd vorige week gearresteerd omdat hij het onderwerp is van een internationaal aanhoudingsbevel. Hassen woont sinds 2012 met zijn vrouw in Turkije en heeft een tijdelijke verblijfsvergunning. Hij is werkzaam als softwareprogrammeur en heeft twee jonge kinderen.

De vader van het jonge gezin verliet Turkije onlangs omdat hij zich daar "niet meer veilig" voelde nadat veel Oeigoeren in Turkije werden gearresteerd en gedeporteerd wegens vermeend activisme tegen de Chinese autoriteiten



Hoewel zijn vrouw en kinderen een permanente verblijfsstatus in Turkije hebben is Hasans verblijf gebaseerd op een 'humanitaire vergunning' die binnenkort zou aflopen. Oeigoeren zijn in groten getale uit China gevlucht als gevolg van de wijdverbreide vervolging en detentie van de minderheidsgroep in de Chinese regio Xinjiang.

Onder meer mensenrechtenorganisaties, onderzoekers en voormalige inwoners van Xinjiang stellen dat de autoriteiten van de Chinese regio dwangarbeid mogelijk hebben gemaakt door sinds 2016 de bewegingsvrijheid van Oeigoeren en andere voornamelijk islamitische minderheden te beperken.



In de provincie Xinjiang wonen ongeveer 12 miljoen Oeigoeren. Ruim 1 miljoen Oeigoeren zitten opgesloten in "heropvoedingskampen", waar ze volgens de autoriteiten een "opleiding" krijgen. Mensenrechtenorganisaties en gevluchte Oeigoeren zeggen dat het strafkampen zijn waar de mensen slavenarbeid moeten verrichten en worden gemarteld.

Peking heeft Rabat verzocht om Hasan onmiddellijk terug te sturen naar China. Amnesty meldt dat Hasan door China is aangemerkt als een "terrorist" vanwege zijn werk ter ondersteuning van pro-Oeigoerse organisaties.



Volgens berichten van de New York Times hebben meerdere landen op verzoek van de Chinese regering sinds 2010 ruim 300 Oeigoeren teruggestuurd naar China.

Gedeporteerde Oeigoeren zijn bij terugkomst in China vaak het slachtoffer van aanzienlijke straffen.

