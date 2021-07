Marokko doet onderzoek naar overlijden vrouw na ontvangst Janssen-vaccin

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid is een onderzoek gestart naar het overlijden van een vrouw in Marrakech nadat ze werd ingeënt met het coronavaccin van Janssen.

De 33-jarige vrouw stierf maandag na toediening van het vaccin. De jonge vrouw verloor eerst het bewustzijn en werd met spoed naar de eerste hulp gebracht waar ze even later overleed.

Hetzelfde vaccin werd ook toegediend aan andere werknemers van het hotel waar de overleden vrouw werkzaam was. Nog twee andere vrouwen ondervonden ernstige complicaties kort nadat de dosis was toegediend. De twee vrouwen kregen last van stuiptrekkingen en belandden in een coma. Eén patiënt herstelde en verkeert inmiddels in stabiele toestand.

Het zorgministerie heeft een delegatie naar Marrakech gestuurd om onderzoek te doen naar het overlijden van de vrouw en in hoeverre deze verband houdt met het Janssen-vaccin.



In Marokko wordt tijdens de landelijke vaccinatiecampagne gewerkt met vaccins van CoviShield (AstraZeneca) en Sinopharm. Marokko ontving echter onlangs van de Amerikaanse regering een donatie van 300.000 doses van het Janssen-vaccin.

Het Janssen-vaccin werd toegediend in Casablanca, Marrakech en Agadir. In andere vaccinatiecentra werden geen incidenten gemeld.

© MAROKKO.NL 2021