Minister Bourita in Tunesië voor ontmoeting met president Saied

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita is maandag naar Tunesië gereisd voor een ontmoeting met president Kais Saied.

Bronnen van het buitenlandministerie verklaarden dat Bourita dinsdag een bericht van koning Mohammed VI aan president Saied heeft overgebracht.

In de boodschap heeft de Marokkaanse koning verschillende oplossingen aangeboden die Marokko kan ondernemen om Tunesië door de moeilijke periode te helpen. Bourita is tevens in het land om te praten over regionale en internationale kwesties die voor beide landen van gemeenschappelijk belang zijn.

Het bezoek komt op het moment dat Tunesië midden in een politieke en sociale crisis verkeerd en getuige is van wijdverbreide protesten in het hele land.



Politieke crisis

Afgelopen zondag heeft president Saied premier Hichem Mechichi weggestuurd. Ook heeft hij het parlement op een zijspoor gezet en meerdere ministers ontslagen. Totdat er een nieuwe regering is gevormd behoudt de president alle uitvoerende macht.

De president, die binnen de strijdkrachten veel steun geniet, ligt al jaren op ramkoers met de parlementsvoorzitter en leider van de grootste politieke partij van het land: Rached Ghannouchi van de conservatieve islamistische beweging Ennahdha (Renaissance). Ghannouchi heeft meerdere malen beleid waar de president voor verantwoordelijk is als zijn eigen exclusieve taak opgevat.



Ennahdha claimt nu een staatsgreep en veel tegenstanders van die beweging vinden dat de president terecht hard optreedt. De twee partijen raken op verschillende plaatsen in het land slaags.

Saied trok maandag de macht verder naar zich toe door een samenscholingsverbod en een avondklok van 19.00 tot 6.00 uur af te kondigen. Op openbare plekken en wegen mogen nu maximaal drie mensen samenkomen. Het uitgaansverbod in de avond en nacht gaat per direct in en blijft tot 27 augustus van kracht.



Coronacrisis

De politieke crisis in land met ruim twaalf miljoen inwoners sleept al jaren maar bereikt het afgelopen weekeinde een hoogtepunt. De verontwaardiging van het Tunesische publiek was vooral een reactie op het slechte beheer van de gezondheidscrisis door de regering, samen met een verslechterende economische situatie.

Tunesië is het zwaarst getroffen land in Noord-Afrika en doorgaat momenteel een "catastrofale" derde coronagolf. Het land registreerde de afgelopen weken een flinke toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen waardoor het zorgsystem in het land volledig is ingestort.



Zorgminister Fawzi Mahdi werd begin vorige week ontslagen. Formeel werd er geen reden gegeven voor zijn vertrek maar de zorgelijke situatie rondom het coronavirus heeft daar hoogstwaarschijnlijk mee te maken.

Om het buurland te helpen stuurde koning Mohammed VI vorige week drie militaire vliegtuigen naar Tunesië, met elk 13,5 ton medische hulp en veldhospitalen met reanimatie-eenheden voor 100 patiënten.

© MAROKKO.NL 2021