Marokko sluit overeenkomst van $3,5 miljard met Renault om autoproductie op te voeren

De Franse autofabrikant Renault heeft een overeenkomst gesloten met Marokko om meer dan $ 3,5 miljard aan auto's en onderdelen af te nemen.

De Marokkaanse Minister van handel Moulay Hafid Elalamy had een ontmoeting met Renault-CEO Luca de Meo om de ​​overeenkomst te ondertekenen.

Naast de afname van auto's en onderdelen zal volgens de nieuwe deal Renault op korte termijn technologieën voor elektrische mobiliteit integreren in nieuwe auto's die in Marokko worden geproduceerd.

Renault Group is naast Peugeot Group al geruime tijd een belangrijke investeerder in de Marokkaanse auto-industrie. Ondanks recentere investering door andere bedrijven, zoals het Chinese bedrijf BYD, heeft Renault nog steeds een krachtige positie binnen de groeiende auto-industrie in Marokko.



Renault heeft twee productielocaties, in Casablanca en Tanger. De Frans onderneming kondigde begin september aan dat de twee fabrieken zich gaan bezighouden met de productie van de nieuwe generaties van de Sandero, Sandero Stepway en Logan. Onlangs besloot Renault de productie van de derde generatie van zijn Dacia Sandero-model te verplaatsen van Roemenië naar Marokko.

De Marokkaanse auto-industrie doet het zo goed dat auto-export de Marokkaanse fosfaatexport heeft overtroffen. De cijfers bewijzen volgens handelsminister Elalamy dat de Marokkaanse auto-industrie exponentieel groeit en op weg is een grote speler te worden op wereldschaal.



Zowel de nabijheid van Marokko tot het vasteland van Europa als de aantrekkelijke fiscale prikkels hebben bijgedragen aan de aanzienlijke belangstelling die het Noord-Afrikaanse land heeft getrokken van verschillende internationale autofabrikanten.

Experts voorspellen dat de auto-industrie in Marokko de komende vijf jaar met enkele miljarden dollars zal groeien. Ondertussen zet Marokko ook stappen in de richting van de groeiende markt voor elektrische voertuigen. Het land is onlangs begonnen met het produceren van onderdelen voor de EV-gigant Tesla.

