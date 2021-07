Frankrijk verplicht coronapas op meer plekken vanaf 9 augustus

Met ingang van 9 augustus stelt Frankrijk de zogeheten gezondheidspas ook verplicht voor de horeca, grote winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, zorginstellingen en openbaar vervoer over lange afstanden.

Deze pas laat zien dat de houder volledig is gevaccineerd, recent is hersteld van Covid-19 of negatief is getest op het coronavirus.

De pas moet sinds 21 juli al worden getoond in onder meer bioscopen, musea en andere culturele instellingen. De wet die de uitbreiding van de locaties mogelijk maakt, werd afgelopen week goedgekeurd door het parlement. Mogelijk wordt de pas later op meer plekken verplicht.

Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Nederlanders hoeven die niet te downloaden. Zij kunnen de EU-erkende CoronaCheck-app gebruiken.



De pas en een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel leidden de afgelopen weekenden tot grote demonstraties. Betogers zijn boos op het beleid van president Emmanuel Macron dat gevaccineerden meer vrijheden verschaft. Hij wil Fransen motiveren tot inentingen. Zijn regering ziet coronavaccins als het beste wapen tegen corona.

Dat sommige mensen geen vaccin willen, noemt Macron "onverantwoordelijk en egoïstisch". De helft van de bevolking is al volledig ingeënt.

