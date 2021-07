Advocaat broer 'Balie-Syriër': Fatah moet vrijgesproken worden

Fatah A. , de broer van 'Balie-Syriër' Aziz, moet vrijgesproken worden.

Het bewijs tegen Fatah, tegen wie tien jaar cel is geëist voor onder meer deelname aan een terroristische organisatie, is "indirect, niet concreet en komt soms van getuigen die mijn cliënt heel graag de cel in zien gaan".

Dat zei zijn advocaat Bart Nooitgedagt donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Tegen broer Aziz A. is dinsdag een celstraf van 23 jaar geëist door het Openbaar Ministerie. De 35-jarige A. wordt verdacht van onder meer deelname aan een terroristische organisatie tussen 2011 en 2014.

Hij zou in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra in Syrië verkeren, waar hij een leidinggevende positie had. Ook ziet het OM bewijs dat hij een rol heeft gespeeld bij meerdere aanslagen, waardoor veel doden zijn gevallen. Fatah "profiteerde" volgens het OM van de hoge positie van zijn jongere broer.



Volgens advocaat Nooitgedagt is algemeen bekend dat de 44-jarige Fatah een "leugenaar en praatjesmaker" is, die zich groter en belangrijker wil voordoen dan hij daadwerkelijk is. Hij vindt dat het nooit tot een vervolging van zijn cliënt had mogen komen. "Wat heeft Fatah gedaan, van welke feiten wordt hij verdacht? De tenlastelegging van het OM is een gigantisch sleepnet." Volgens hem presenteert het OM zaken als bewijs, terwijl het enkel om "van horen zeggen" informatie gaat

De Balie

Fatah was na zijn vertrek uit Syrië via een asielzoekerscentrum met zijn gezin in het Brabantse dorp Bergeijk neergestreken. Hij woonde daar met zijn vrouw en jonge kinderen.



Aziz dook in 2017 ineens op tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Tijdens de vertoning in De Balie van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Daesh, werd hij herkend door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently. Volgens hen is hij een jihadistisch strijder. Aziz is ook de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte.

De advocaat van Aziz is vrijdag aan het woord. De uitspraak van de rechtbank staat vooralsnog gepland op 20 september.

