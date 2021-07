Nederland blijft zoals verwacht rood op Europese coronakaart

Nederland kleurt wederom rood op de nieuwe kaart van coronagevallen in Europa. Dat viel ook te verwachten, aangezien veel mensen de afgelopen twee weken positief zijn getest.

Landen kunnen dat mogelijk zien als een reden om reisbeperkingen voor Nederlandse toeristen in stand te houden. Limburg is als enige provincie van kleur veranderd, van rood naar donkerrood. De meeste provincies zijn geclassificeerd als donkerrood, de ernstigste categorie. Alleen Friesland, Drenthe, Flevoland en Zeeland zijn rood ingekleurd.

Het Europese gezondheidsinstituut ECDC baseert de coronakaart op het aantal besmettingen en percentage positieve tests in de afgelopen twee weken. Landen gebruiken de kaart bij het vaststellen van hun coronabeleid. Maar ze mogen zelf bepalen wat zij doen met het gegeven dat een regio groen, oranje, rood of donkerrood kleurt.

Duitsland voerde vorige week nog strengere regels in voor Nederlandse toeristen. Dat moet helpen voorkomen dat de Delta-variant van het coronavirus voet aan de grond krijgt in Duitsland.



Europese landen

Sinds anderhalve week is het aantal gevallen van Covid-19 in Nederland aan het dalen. Desondanks is geen enkele provincie oranje of groen geworden op de coronakaart. Het ECDC baseert deze kleurcodes namelijk op gegevens van de afgelopen twee weken. Daarom heeft het instituut de recente piek in het aantal positieve tests nog meegenomen in zijn berekeningen.

Volgende week telt deze golf niet meer mee en veranderen delen van Nederland mogelijk weer van kleur. Dat kan vervolgens aanleiding zijn voor Europese landen om reisbeperkingen voor Nederlanders te versoepelen.



In andere Europese landen zijn meer veranderingen te zien dan in Nederland. Zo is de zuidelijke helft van Frankrijk roodgekleurd en heeft het land geen groene gebieden meer. Vorige week was het populaire vakantieland nog bijna helemaal oranje en waren er zelfs twee groene regio’s. Italië was vorige week op een enkele regio na groen en is nu grotendeels oranje. Sardinië en Sicilië zijn zelfs rood geworden.

Duitsland is nog steeds volledig groen, evenals de meeste oostelijk en centraal gelegen landen in Europa. Nog steeds is Spanje volledig roodgekleurd. In dit land zijn meer regio's nu donkerrood. Griekenland was grotendeels oranje en is nu grotendeels rood. Kreta en Cyprus blijven donkerrood.

